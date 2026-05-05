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5 мая, 01:00

Федотов считает, что ЦСКА не нужно было обменивать Дивеева в «Зенит» на Лусиано

Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что армейцам не стоило обменивать защитника Игоря Дивеева в «Зенит» на нападающего Лусиано Гонду в зимнее трансферное окно.

— Мы не знаем всех нюансов и всех процессов переговоров, которые проходили по Игорю Дивееву. Есть вопросы в том, устраивал ли главного тренера Игорь в его построении игры или нет, — приводят «Вести» слова Федотова из интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

— Вот к вам бы пришли и сказали: «Есть возможность забрать Гонду, но надо отдать Дивеева и при этом еще выиграем 2 миллиона евро...»

— Наверное, Дивеев должен был остаться на этот момент. Мы четко понимаем, что это лидер команды, можно сказать, старожил команды, вслед за Акинфеевым. Это лицо команды, уверенность команды. Я думаю, что была необходимость... Да, пойти за Гонду, но Дивеев здесь при чем? Но, опять же, это мое мнение, мой взгляд. Каждый клуб преследует свои цели.

Дивеев провел 13 матчей за «Зенит», забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Защитник забил свой первый мяч за команду из Санкт-Петербурга 2 мая в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА (3:1).

На счету Гонду 4 гола и 1 результативная передача в 12 играх за армейцев. Форвард сделал хет-трик в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (5:2) и забил 1 мяч в игре 23-го тура РПЛ против «Акрона» (2:1).

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Владимир Федотов (тренер)
Игорь Дивеев
Лусиано Гонду
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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