Баринов обратился к тренерскому штабу Челестини: «Это был сложный период, но работать с вами было приятно»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов обратился к тренерскому штабу Фабио Челестини после ухода из клуба.

«Дорогие тренеры, огромное вам спасибо за все! Это был короткий и сложный период, но

работать с вами было приятно. Желаю вам всего наилучшего в карьере и жизни!», — написал спортсмен в соцсети.

Баринов выступает за армейцев с января 2026 года. За это время 12 матчей за клуб, в которых не отметился результативными действиями;

4 мая московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом по соглашению сторон. Швейцарец возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.