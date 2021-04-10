Федотов рассказал, что Джанаев вряд ли поправится к матчу с «Зенитом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» сообщил, что травмированный основной вратарь «Сочи» Сослан Джанаев вряд ли успеет восстановиться к воскресному матчу с «Зенитом» и достаточно высоко оценил первую игру за «Сочи» 23-летнего вратаря Дениса Адамова, перешедшего в зимнее трансферное окно из «Краснодара».

— Адамов провел первый матч за «Сочи», и показалось, что уверенно. Пару раз спас во втором тайме, ошибок не сделал. Согласны с такой оценкой?

— С одной стороны, пропустили три гола. С другой, в тех моментах, о которых мы говорили, он сыграл так, как должен был сыграть. При том что, как вы верно заметили, Денис провел за команду первый матч. Хорошо играл ногами, когда мог выручить — выручил. Что касается голов Смолова, то вратарю что-то сделать было сложно — исполнение оказалось очень приличное. Помолиться, что ли, или в церковь сходить? А то нам все летит по «девяткам».

— Можно уже говорить о том, что с «Зенитом» в воротах будет Адамов?

— Давайте не предвосхищать события. Будем восстанавливаться и готовиться, времени не так много. Взвесим все за и против. Но почему нет?

— Он пришел в команду в последний день зимнего трансферного окна. Можно сказать, что это уже готовый вратарь для премьер-лиги?

— Он игрок молодежной сборной России, что уже говорит о его перспективе. Да, Адамов — готовый вратарь. Понятно, всегда есть необходимость в игровой практике. Но в футболе всегда так: тебе предоставляется шанс — ты им пользуешься или нет. Как, допустим, воспользовался в 2003 году Игорь Акинфеев — и уже 18 лет никому своего места в воротах не отдает. Почему бы Адамову не повторить этот путь? При этом, естественно, Денис для этого должен правильно трудиться. У любого игрока есть недочеты, которые нужно постоянно анализировать и устранять.

— Сослан Джанаев поправиться к «Зениту» не успеет?

— Наверное, нет.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Федотовым можно прочитать здесь.