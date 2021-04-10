Федотов оценил расклады перед игрой «Сочи» с «Зенитом» и объяснил, насколько важен этот матч для его команды

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» оценил расклады перед матчем его команды с «Зенитом» и ответил на вопрос, насколько принципиальна эта игра для сочинцев с учетом разговоров общественности о фарм-клубе.

— Насколько принципиален для вас матч с «Зенитом» — в том числе с учетом постоянных разговоров про фарм-клуб, а значит, предрешенность исхода?

— Для нас все без исключения матчи — важные и принципиальные. Понятно, что всем хочется жареного, но не хотел бы делать акцент на «Зените» или ком-то другом. До него у нас были «Локомотив», «Рубин», «Тамбов» — и все имеют для нас одинаковое значение. Если будем делить матчи на важные и нет, то отношение ребят к части игр станет не таким, как надо.

Да, победы сменяются поражениями, это игра. Отсутствие должной реализации не позволило нам увезти очки из Казани и выиграть кубковый матч. Здесь есть над чем работать. Постараемся провести работу над ошибками и показать ее результаты в игре с «Зенитом».

— И все-таки есть ли у вас перед «Зенитом» какая-то особая спортивная злость с учетом того, что о «Сочи» в контексте этого клуба говорят?

— Злость никогда не идет на пользу. Она мешает правильному восприятию. «Зенит» отдыхал, у него не было кубкового матча. У команды из Санкт-Петербурга есть серьезная обойма футболистов, а у нас, к сожалению, недокомплект, обойма коротенькая. Выпавшие футболисты — такие, как Жоаузинью — ох как пришлись бы ко двору.

После удаления Заики пришлось выпустить Маргасова, это был его первый матч после травмы. Тренировочную нагрузку он, казалось, держал очень хорошо, но игра предъявляет совсем другие требования.

— Для Антона Заболотного и других бывших игроков «Зенита», выступающих в вашей команде, матч против этого клуба станет моментом доказательства бывшей команде, что их в ней зря недооценили?

— Думаю, парни уже всем все доказали. Доказывать надо в первую очередь самому себе, и не только в матче с «Зенитом», но и во всех остальных. Футбол так устроен, что ты не можешь жить одним днем. Доказывать свою состоятельность нужно каждый день, и не только в любом матче, но и на каждой тренировке, чтобы главный тренер поставил тебя в стартовый состав.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Федотовым можно прочитать здесь.