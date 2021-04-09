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«Спартак» показал, как команда готовится к матчу с «Локомотивом»

23:07
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Пресс-служба «Спартака» в Twitter показала, как команда готовится к матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

«Готовимся к очередному важнейшему матчу. «Локомотив» — «Спартак» уже после завтра», — говорится в сообщении.

Московское дерби состоится 11 апреля на «Стадион «Локомотив» Москва». Начало — в 19.00 мск.

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