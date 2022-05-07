Владимир Федотов: «Решение УЕФА вызвало всеобщее разочарование»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что в команде разочарованы тем, что клуб не сможет выступить в еврокубках в следующем сезоне.

«Дело со вторым местом еще не доделано, нас ждут упорные сражения. Решение УЕФА вызвало всеобщее разочарование. Хотя мы уже давно поняли, что спорт в политике. Нам говорят, что были вынуждены так сделать. Здесь сложно что-то комментировать. Не выразить словами, очень больно и обидно», — заявил Федотов.

«Сочи» с 52 очками в 28 матчах идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, 2 мая УЕФА отстранил России ото всех международных соревнований под эгидой организации на будущий сезон из-за событий на Украине.