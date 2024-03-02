Федотов — о ничьей с «Оренбургом»: «Были близки к победе, но не получилось»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Оренбурга» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

ЦСКА открыл счет на 81-й минуте благодаря голу новичка Тамерлана Мусаева, но упустил победу в концовке — на 90+4-й минуте отличился защитник «Оренбурга» Матиас Перес.

«Это футбол, здесь нам нет времени унывать. Чемпионат возобновился, так что готовимся к следующему поединку. Мы настраивались на победу и были к ней близки, но не получилось. Значит сделаем это в следующем матче», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА набрал 29 очков и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 16 баллами располагается на 14-й позиции.

В следующем туре армейцы сыграют против «Крыльев Советов» (8 марта), а оренбуржцы встретятся с «Балтикой» (10-го числа).