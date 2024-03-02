Роша — о возвращении Дивеева на поле: «С ним приятно и комфортно играть»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал возвращение Игоря Дивеева на поле после травмы.

24-летний летний защитник не играл в официальных матчах с июля 2023 года. Дивеев вышел в старте на игру 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

«Мы прекрасно понимаем, что Дивеев отличный игрок. Понимаем, что он возвращался после продолжительной травмы, долго проходил восстановительный процесс. Будем помогать ему быстрее адаптироваться к команде, чтобы он стал лидером. С ним приятно и комфортно играть», — сказал Роша.

ЦСКА набрал 29 очков и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы сыграют против «Крыльев Советов» (8 марта).