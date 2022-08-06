«Ахмат» — «Зенит»: гол Мостового отменили из-за офсайда

Гол полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» отменен.

На 20-й минуте футболист реализовал выход 1 на 1 после передачи Малкома. Ассистент главного арбитра зафиксировал у Мостового положение вне игры.

На счету Мостового 2 гола в нынешнем сезоне, игра с «Ахматом» является для него четвертой в этом розыгрыше РПЛ.