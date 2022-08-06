«Ахмат» — «Зенит»: гол Мостового отменили из-за офсайда
Гол полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче 4-го тура РПЛ против «Ахмата» отменен.
На 20-й минуте футболист реализовал выход 1 на 1 после передачи Малкома. Ассистент главного арбитра зафиксировал у Мостового положение вне игры.
На счету Мостового 2 гола в нынешнем сезоне, игра с «Ахматом» является для него четвертой в этом розыгрыше РПЛ.
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|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
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|5
|
7
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|3
|1
|1
|1
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|4
|
8
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|3
|1
|1
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|4
|
9
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|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
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|1
|1
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|
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|
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|0
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|
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|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
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|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
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|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
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