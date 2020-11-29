Федотов оценил готовность «Сочи» к матчу против «Урала»
11:57
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил готовность команды к матчу 16-го тура РПЛ против «Урала».
— С составом все хорошо. Вернулся Нобоа, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Мы в полной боевой готовности.
Надо учитывать состояние газона. По ходу будем вносить коррективы. Но поляна одинакова для обеих команд.
У нас есть свои козыри, на которых постараемся сыграть. Секретиков нет: выходим играть на результат.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие
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