Федотов оценил готовность «Сочи» к матчу против «Урала»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил готовность команды к матчу 16-го тура РПЛ против «Урала».

— С составом все хорошо. Вернулся Нобоа, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Мы в полной боевой готовности.

Надо учитывать состояние газона. По ходу будем вносить коррективы. Но поляна одинакова для обеих команд.

У нас есть свои козыри, на которых постараемся сыграть. Секретиков нет: выходим играть на результат.