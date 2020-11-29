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Федотов оценил готовность «Сочи» к матчу против «Урала»

11:57
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил готовность команды к матчу 16-го тура РПЛ против «Урала».

— С составом все хорошо. Вернулся Нобоа, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Мы в полной боевой готовности.

Надо учитывать состояние газона. По ходу будем вносить коррективы. Но поляна одинакова для обеих команд.

У нас есть свои козыри, на которых постараемся сыграть. Секретиков нет: выходим играть на результат.

Урал — Сочи

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