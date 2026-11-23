Кобелев — о Вахании: «Это не для больших дел! Такие футболисты не должны играть в чемпионской команде»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» раскритиковал трансферную политику «Краснодара». Специалист считает, что некоторые новички не соответствуют амбициям клуба, претендующего на чемпионство.

«Да я и раньше говорил, что последние трансферы «Краснодара» просто удручают! И считаю, что на сегодняшний день с такими футболистами, как, например, Боселли, Ленини, они вряд ли будут бороться за чемпионство.

А Вахания? Ну, ребят, этот защитник точно не для больших дел. Вы же видите, у него все подачи за ворота... Такие приобретения наводят на определенные мысли про закулисные вещи.

Слушайте, если вы хотите бороться за чемпионство, такие футболисты, как Вахания, в вашей команде не должны играть! Вот и все», — заявил Кобелев «СЭ».

Вахания перешел в «Краснодар» из «Ростова» летом 2026 года. Контракт 25-летнего защитника рассчитан до июня 2030-го. В ноябре он принял участие в двух матчах сборной России — против Узбекистана (3:2) и Венесуэлы (2:0). Во второй встрече футболист отметился голевой передачей на Алексея Миранчука.

Боселли присоединился к краснодарскому клубу в феврале 2026 года, перейдя из «Пари НН».

После 15 туров РПЛ «Краснодар» занимает четвертое место с 27 очками, отставая от лидирующего «Динамо» на пять баллов.