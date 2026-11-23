Кобелев — о Вахании: «Это не для больших дел! Такие футболисты не должны играть в чемпионской команде»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» раскритиковал трансферную политику «Краснодара». Специалист считает, что некоторые новички не соответствуют амбициям клуба, претендующего на чемпионство.
«Да я и раньше говорил, что последние трансферы «Краснодара» просто удручают! И считаю, что на сегодняшний день с такими футболистами, как, например, Боселли, Ленини, они вряд ли будут бороться за чемпионство.
А Вахания? Ну, ребят, этот защитник точно не для больших дел. Вы же видите, у него все подачи за ворота... Такие приобретения наводят на определенные мысли про закулисные вещи.
Слушайте, если вы хотите бороться за чемпионство, такие футболисты, как Вахания, в вашей команде не должны играть! Вот и все», — заявил Кобелев «СЭ».
Вахания перешел в «Краснодар» из «Ростова» летом 2026 года. Контракт 25-летнего защитника рассчитан до июня 2030-го. В ноябре он принял участие в двух матчах сборной России — против Узбекистана (3:2) и Венесуэлы (2:0). Во второй встрече футболист отметился голевой передачей на Алексея Миранчука.
Боселли присоединился к краснодарскому клубу в феврале 2026 года, перейдя из «Пари НН».
После 15 туров РПЛ «Краснодар» занимает четвертое место с 27 очками, отставая от лидирующего «Динамо» на пять баллов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3