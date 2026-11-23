«Все трансферы Карпина... Никто не играет! Один Осипенко, который привозит и привозит». Кобелев — о «Динамо»
«Вахания — не для больших дел! Такие футболисты не должны играть в чемпионской команде»
— От первой половины встречи получил удовольствие, — говорит Кобелев. — Играли две хорошие команды. Были и интенсивность, и качество. Поэтому первые 45 минут удались. Что касается второго тайма, понятно, что «Динамо» действовало в меньшинстве. И здесь нужно отметить, насколько грамотно у бело-голубых выстроена вся структура игры. Очень мощно!
А вот у «Краснодара», считаю, тренерский штаб недоработал.
— В чем именно?
— Нельзя так играть, имея численное преимущество целый тайм! Не владея мячом, не создавая моментов.
С моей точки зрения, гостям надо было гораздо агрессивнее прессинговать, оставлять бело-голубых без мяча. А «Краснодар» выглядел довольно пассивно. И, честно говоря, не складывалось ощущения, что москвичи играют в меньшинстве.
— Вновь стоит говорить о короткой скамейке «быков»? Уткин и Оздоев — не те игроки, которые способны дожимать соперника, выходя на замену?
— Да я и раньше говорил, что последние трансферы «Краснодара» просто удручают! И считаю, что на сегодняшний день с такими футболистами, как, например, Боссели, Ленини, южане вряд ли будут бороться за чемпионство. А Вахания? Ну, ребят, этот защитник точно не для больших дел. Вы же видите, у него все подачи — за ворота... Такие приобретения наводят на определенные мысли про закулисные вещи.
— Вот как?
— Слушайте, если вы хотите бороться за чемпионство, такие футболисты, как Вахания, в вашей команде не должны играть! Вот и все.
— Ключевой эпизод встречи — удаление Осипенко. Чистая красная карточка?
— Вообще никаких вопросов! Видно, что Осипенко просто опоздал. Вообще-то с детства учат, что защитник не должен давать мячу удариться о землю. А здесь он аж дважды коснулся газона и отскочил вверх. Поэтому... С другой стороны, а чего вы хотели от Осипенко?
— Все-таки игрок сборной России.
— Мне это ни о чем не говорит. Вахания тоже игрок национальной команды. Ну и что? У нас в принципе весь «Ростов» — сборники (улыбается).
— То есть изначально переход Осипенко в «Динамо» вызывал у вас вопросы?
— Конечно. А как иначе? И все трансферы, которые сделал Карпин... Мы же видим, что никто не играет! Один Осипенко, который привозит из матча в матч. Глебов из «Ростова»? Но он вообще-то приходил еще при Личке и, кстати, подходил под его вертикальный футбол.
— Поняли замены Шварца, который одновременно снял с игры Тюкавина и Гладышева, выпустив Сергеева и Казимира?
— По-моему, у Тюкавина была небольшая травма. Это раз. С другой стороны, атакующие игроки, когда команда действует в меньшинстве, испытывают гораздо большие физические нагрузки. Поэтому Шварц и решил освежить переднюю линию.
Но главное даже не в этом. «Динамо» просто отлично сыграло вдесятером!
— Согласны с теми, кто называет Лунева лучшим игроком матча?
— Ну, не особо он выручал. Там в него все в основном били. Я еще раз говорю: здесь вопрос в том, как сыграл «Краснодар», имея на одного футболиста больше.
Потому что «Динамо» выжало максимум из этой встречи, учитывая, как она складывалась. А вот южане, конечно, в некотором роде удивили. И не с точки зрения результата, а с точки зрения содержания игры.
Я вижу, что на сегодняшний день у этой команды в таком составе очень мало перспектив в атаке.
— То есть теперь «Краснодару» надо ждать весны, когда поправится Кривцов?
— Это раз. Конечно, надо еще брать атакующих инсайдов. Потому что рассчитывать только на Кордобу нельзя. Да, он создает моменты и забивает. Но для чемпионской гонки этого мало.
— А как вам сегодня Воробьев на позиции «десятки»?
— Никак.
«Динамо» играет в самый понятный футбол в РПЛ. Команда идет без заметных спадов»
— Сегодняшняя ничья делает бело-голубых чемпионами первого круга. Какую позицию москвичам необходимо усилить зимой, чтобы претендовать на золото во второй части сезона? Или вы не очень верите в их перспективы?
— Ну почему не верю? На сегодняшний день «Динамо» — сбалансированная команда. Мне кажется, она играет в РПЛ в самый понятный футбол. Да, случаются такие матчи, как с «Акроном», когда происходит общий провал. Но в целом все достаточно гармонично. Команда, в общем-то, идет по дистанции без заметных спадов.
Мы видели, что у бело-голубых не было дубляжа по вингерам — ни справа, ни слева. Сейчас футболистов подкупили. Однако, честно говоря, Гутьеррес и Казимир пока не убеждают. Может быть, еще прибавят. Подождем. С другой стороны, теперь на этих позициях есть определенная конкуренция.
— Как вам тогда Гладышев?
— Сегодня забил, был активен. Но он не так хорош в закрытой игре. И потом — меня удивляют легионеры, которые к нам приезжают. Возьмите защитника «Краснодара» Майсона Родригеса. Разве он не знал, что Гладышев убирает под левую и бьет? Имею в виду эпизод с голом. И это в целом касается не только его, но и других иностранцев. Такое ощущение, что у многих пробелы в футбольном образовании. Уровень легионеров, увы, просел.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3