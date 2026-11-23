«Все трансферы Карпина... Никто не играет! Один Осипенко, который привозит и привозит». Кобелев — о «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев — о матче с «Краснодаром» (1:1).

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

«Вахания — не для больших дел! Такие футболисты не должны играть в чемпионской команде»

— От первой половины встречи получил удовольствие, — говорит Кобелев. — Играли две хорошие команды. Были и интенсивность, и качество. Поэтому первые 45 минут удались. Что касается второго тайма, понятно, что «Динамо» действовало в меньшинстве. И здесь нужно отметить, насколько грамотно у бело-голубых выстроена вся структура игры. Очень мощно!

А вот у «Краснодара», считаю, тренерский штаб недоработал.

— В чем именно?

— Нельзя так играть, имея численное преимущество целый тайм! Не владея мячом, не создавая моментов.

С моей точки зрения, гостям надо было гораздо агрессивнее прессинговать, оставлять бело-голубых без мяча. А «Краснодар» выглядел довольно пассивно. И, честно говоря, не складывалось ощущения, что москвичи играют в меньшинстве.

— Вновь стоит говорить о короткой скамейке «быков»? Уткин и Оздоев — не те игроки, которые способны дожимать соперника, выходя на замену?

— Да я и раньше говорил, что последние трансферы «Краснодара» просто удручают! И считаю, что на сегодняшний день с такими футболистами, как, например, Боссели, Ленини, южане вряд ли будут бороться за чемпионство. А Вахания? Ну, ребят, этот защитник точно не для больших дел. Вы же видите, у него все подачи — за ворота... Такие приобретения наводят на определенные мысли про закулисные вещи.

— Вот как?

— Слушайте, если вы хотите бороться за чемпионство, такие футболисты, как Вахания, в вашей команде не должны играть! Вот и все.

— Ключевой эпизод встречи — удаление Осипенко. Чистая красная карточка?

— Вообще никаких вопросов! Видно, что Осипенко просто опоздал. Вообще-то с детства учат, что защитник не должен давать мячу удариться о землю. А здесь он аж дважды коснулся газона и отскочил вверх. Поэтому... С другой стороны, а чего вы хотели от Осипенко?

— Все-таки игрок сборной России.

— Мне это ни о чем не говорит. Вахания тоже игрок национальной команды. Ну и что? У нас в принципе весь «Ростов» — сборники (улыбается).

— То есть изначально переход Осипенко в «Динамо» вызывал у вас вопросы?

— Конечно. А как иначе? И все трансферы, которые сделал Карпин... Мы же видим, что никто не играет! Один Осипенко, который привозит из матча в матч. Глебов из «Ростова»? Но он вообще-то приходил еще при Личке и, кстати, подходил под его вертикальный футбол.

— Поняли замены Шварца, который одновременно снял с игры Тюкавина и Гладышева, выпустив Сергеева и Казимира?

— По-моему, у Тюкавина была небольшая травма. Это раз. С другой стороны, атакующие игроки, когда команда действует в меньшинстве, испытывают гораздо большие физические нагрузки. Поэтому Шварц и решил освежить переднюю линию.

Но главное даже не в этом. «Динамо» просто отлично сыграло вдесятером!

— Согласны с теми, кто называет Лунева лучшим игроком матча?

— Ну, не особо он выручал. Там в него все в основном били. Я еще раз говорю: здесь вопрос в том, как сыграл «Краснодар», имея на одного футболиста больше.

Потому что «Динамо» выжало максимум из этой встречи, учитывая, как она складывалась. А вот южане, конечно, в некотором роде удивили. И не с точки зрения результата, а с точки зрения содержания игры.

Я вижу, что на сегодняшний день у этой команды в таком составе очень мало перспектив в атаке.

— То есть теперь «Краснодару» надо ждать весны, когда поправится Кривцов?

— Это раз. Конечно, надо еще брать атакующих инсайдов. Потому что рассчитывать только на Кордобу нельзя. Да, он создает моменты и забивает. Но для чемпионской гонки этого мало.

— А как вам сегодня Воробьев на позиции «десятки»?

— Никак.

Ярослав Гладышев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» играет в самый понятный футбол в РПЛ. Команда идет без заметных спадов»

— Сегодняшняя ничья делает бело-голубых чемпионами первого круга. Какую позицию москвичам необходимо усилить зимой, чтобы претендовать на золото во второй части сезона? Или вы не очень верите в их перспективы?

— Ну почему не верю? На сегодняшний день «Динамо» — сбалансированная команда. Мне кажется, она играет в РПЛ в самый понятный футбол. Да, случаются такие матчи, как с «Акроном», когда происходит общий провал. Но в целом все достаточно гармонично. Команда, в общем-то, идет по дистанции без заметных спадов.

Мы видели, что у бело-голубых не было дубляжа по вингерам — ни справа, ни слева. Сейчас футболистов подкупили. Однако, честно говоря, Гутьеррес и Казимир пока не убеждают. Может быть, еще прибавят. Подождем. С другой стороны, теперь на этих позициях есть определенная конкуренция.

— Как вам тогда Гладышев?

— Сегодня забил, был активен. Но он не так хорош в закрытой игре. И потом — меня удивляют легионеры, которые к нам приезжают. Возьмите защитника «Краснодара» Майсона Родригеса. Разве он не знал, что Гладышев убирает под левую и бьет? Имею в виду эпизод с голом. И это в целом касается не только его, но и других иностранцев. Такое ощущение, что у многих пробелы в футбольном образовании. Уровень легионеров, увы, просел.