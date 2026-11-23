«Ростов» — лучший в РПЛ с момента назначения Кириченко по набранным очкам, поражениям и пропущенным голам

«Ростов» оказался лучшей командой РПЛ по трем показателям после назначения Дмитрия Кириченко на должность главного тренера донского клуба, сообщает аналитический портал Opta Sports.

В шести матчах под руководством Кириченко «Ростов» набрал 14 очков, одержав четыре победы (1:0 над «Акроном», 2:0 над «Локомотивом», 3:0 над махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов») и дважды сыграв вничью (0:0 с «Балтикой» и 2:2 с «Зенитом»).

Помимо этого, «Ростов» стал лучшей командой в РПЛ по количеству поражений за этот период (ни одного проигранного матча) и по числу пропущенных голов (два); оба — от «Зенита».

Первый круг чемпионата «Ростов» завершил на шестом месте, набрав 22 очка в 15 матчах. От зоны «топ-5» команду разделяют четыре очка.

В 16-м туре «Ростов» 29 ноября примет «Краснодар». Встреча начнется в 15.15 по московскому времени.