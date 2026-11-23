ЦСКА обратился в ЭСК из-за пенальти в матче с «Ахматом»

ЦСКА обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2), сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

Одним из самых спорных моментов встречи стал пенальти, назначенный за контакт Данила Кругового с Георгием Мелкадзе в начале второго тайма при счете 0:0. Главный арбитр Артем Чистяков сначала не отреагировал на падение Мелкадзе и назначил 11-метровый после вмешательства видеоассистентов Ивана Абросимова и Владимира Москалева.

«Безусловно, мы обратились в ЭСК. Мы многократно изучили все повторы эпизода с пенальти, но не смогли приблизиться к пониманию, почему же главный судья был приглашен к монитору. А следом — почему изначальное решение было изменено.

Однако в нашем обращении мы также немного вышли за рамки конкретного эпизода. Например, тот же судья Абросимов только недавно поставил фантомный пенальти в ворота хозяев в матче «Факел» — «Родина». Какая-то системная дискредитация судейства и, соответственно, лиги. Очень хочется уйти от этого, поэтому попросили уважаемую комиссию дать разъяснения», — сказал Брейдо.