Гранат: «Если «Ростов» продолжит в том же духе, не удивлюсь их попаданию в пятерку»

Бывший защитник сборной России и «Ростова» Владимир Гранат похвалил работу главного тренера дончан Дмитрия Кириченко, при котором команда не проигрывает уже шесть матчей РПЛ подряд.

К моменту, когда 26 сентября клуб доверил команду Кириченко, ростовчане шли 12-ми с восемью очками после девяти туров. С тех пор — четыре победы и две ничьи, включая вничью с «Зенитом» и 3:0 с «Крыльями» в завершившем первый круг туре. Первый круг чемпионата «Ростов» завершил на шестом месте, набрав 22 очка в 15 матчах. От зоны «топ-5» команду разделяют четыре очка.

«Руководители «Ростова» доверили пост тренера своему специалисту, и он показывает результат. Если команда под руководством Кириченко продолжит показывать такие же результаты, не удивлюсь ее попаданию в пятерку сильнейших.

Дмитрий Сергеевич нашел ключи к футболистам, поэтому они не проигрывают в последних матчах. Команда стала более стабильной, более надежной. Это не может не радовать», — сказал Гранат Metaratings.ru.

В 16-м туре «Ростов» 29 ноября примет «Краснодар». Встреча начнется в 15.15 по московскому времени.