Хапов: «Не понравилось, что «Локомотив» опять начал матч неорганизованно, все могло сложиться еще хуже»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал ничью с «Сочи» (2:2) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Вам же понравился матч? (смеется) Честно говоря, не думал, что главные тренеры получают такой валидол. Для меня это в первый раз. Что касается игры — не понравилось то, что опять начали матч неорганизованно. Почему-то были ошибки. Все могло сложиться еще хуже. Но во втором тайме мы чуть-чуть перестроились и сыграли в довольно хороший футбол», — приводит слова Хапова сайт «Локомотива».

Главный тренер железнодорожников также оценил инцидент с обоюдным удалением в матче. Главный арбитр Василий Казарцев показал прямые красные карточки Кухте и Родригау.

«Честно говоря, я уже концовку не видел, когда кто-то кого-то зацепил. Я видел только фол и эпизод, когда начались пререкания. Ну, конечно, это эмоции, это футбол, без этого не бывает. Конечно, не должно это переходить за рамки, но, я думаю, там началась словесная перепалка. Концовку я не видел, кто кого задел», — добавил Хапов.

«Локомотив» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. Следующим соперником команды станет «Нижний Новгород». Игра пройдет 23 апреля, начало — в 16:30 мск.