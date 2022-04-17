Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:43

Хапов: «Не понравилось, что «Локомотив» опять начал матч неорганизованно, все могло сложиться еще хуже»

Хапов недоволен тем, что «Локомотив» опять начал матч с «Сочи» неорганизованно
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал ничью с «Сочи» (2:2) в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Вам же понравился матч? (смеется) Честно говоря, не думал, что главные тренеры получают такой валидол. Для меня это в первый раз. Что касается игры — не понравилось то, что опять начали матч неорганизованно. Почему-то были ошибки. Все могло сложиться еще хуже. Но во втором тайме мы чуть-чуть перестроились и сыграли в довольно хороший футбол», — приводит слова Хапова сайт «Локомотива».

Главный тренер железнодорожников также оценил инцидент с обоюдным удалением в матче. Главный арбитр Василий Казарцев показал прямые красные карточки Кухте и Родригау.

«Честно говоря, я уже концовку не видел, когда кто-то кого-то зацепил. Я видел только фол и эпизод, когда начались пререкания. Ну, конечно, это эмоции, это футбол, без этого не бывает. Конечно, не должно это переходить за рамки, но, я думаю, там началась словесная перепалка. Концовку я не видел, кто кого задел», — добавил Хапов.

«Локомотив» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. Следующим соперником команды станет «Нижний Новгород». Игра пройдет 23 апреля, начало — в 16:30 мск.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/khapov-interview-sochi/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Заур Хапов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Врачи были бессильны и констатировали смерть». Авачинский марафон второй год подряд уносит жизни лыжников-любителей
Как санкции в спорте превратились в грабеж. Россиян лишают не только мест на соревнованиях, но и миллионов
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Зенит» — «Урал» и другие матчи
Федотов объяснил причину конфликта между Родриго и Кухтой
«Сочи» — «Локомотив». Видеообзор матча
Федотов о матче с «Локомотивом»: «После таких игр очень много эмоций»
Президент «Сочи» раскритиковал арбитра после завершения матча с «Локомотивом»
В «Сочи» объяснили поведение Родриго после удаления и рассказали о травме игрока
Арбитр оценил работу Казарцева в матче «Сочи» — «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Локомотив». Видеообзор матча

Федотов объяснил причину конфликта между Родриго и Кухтой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости