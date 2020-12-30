Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о своем отношении к музыке и фильмам.

«В музыке я всеяден. Но определенные пристрастия, конечно, есть. Песни военных лет, например. Если надо себя встрепенуть, поднять на какой-то эмоциональный уровень, поставишь одну только песню «Журавли» — и уже готов ко всему, — сказал Федотов. — Но мы понимаем, чем эти ребята живут. Иначе не было бы никакого взаимодействия. И музыку надо подбирать, и о фильмах говорить, которые уже им сопутствуют. Клопп привел пример с Рокки Бальбоа. В ранние годы тренерской карьеры он минут 15 перед игрой приводил игрокам его в пример. Смотрит — глаза у большинства пустые».

При этом специалист объяснил, как главный тренер «Ливерпуля», экс-тренер «Боруссии» Юрген Клопп понял о своей ошибке.

«Додумался спросить парней, смотрели ли они этот фильм, — сказал Федотов о Клоппе. — Выяснилось, что всего два человека! А ведь с момента его выхода тогда только лет 15 прошло. Но надо понимать, что у немцев американские фильмы не особо в почете. Он это не учел — и важнейшие четверть часа перед матчем были потрачены впустую».

Также экс-тренер «Оренбурга» рассказал о том, как проводит часть свободного времени.

«Есть у меня небольшое увлечение — рыбная ловля, — сказал Федотов. — Ничто так не успокаивает, как вода и трофеи, которых мы с любовью затем отпускаем. Это отдушина, она позволяет побыть наедине с собой. Иначе можно сойти с ума. В Оренбурге много ходили с женой в драматический театр. У нашего администратора супруга была там актрисой, и мы с удовольствием посещали спектакли».

На вопрос, какой фильм за последнее время произвел на него самое сильное впечатление, Федотов усмехнулся и назвал два футбольных матча.

«Байер» — «Бавария» и «Тоттенхэм» — «Лестер». Звучит смешно, но очень много времени отнимает футбол, его анализ. Это моя жизнь, любимая профессия, — отреагировал тренер. — Но отвлекаться необходимо, чтобы не замыливался взгляд. И по совету дочки, пусть это и заняло много времени, прочитал замечательную книгу «Шантарам». Человек способен на многое. Это глыба, машина, которая не сравнится ни с какими роботами. В любых условиях люди рожают и воспитывают детей. И воспитывают людьми с большой буквы. Это самое главное, что можно вынести из таких книг. Даже в нечеловеческих условиях настоящие люди не позволяют себе опуститься".

Первая часть большого интервью — на нашем сайте.