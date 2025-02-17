Вадим Андреев покинул пост гендиректора «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» объявили об уходе Вадима Андреева с поста генерального директора клуба.

37-летний специалист работал в самарском клубе с мая 2021 года.

«Уверен, что передаю клуб в надежные руки. У нового руководства искренние и благие намерения развивать команду, и я верю, что они справятся с этой задачей достойно», — приводит слова Андреева пресс-служба клуба.

Новым генеральным директором «Крыльев» назначен Роберт Тер-Абрамян, который ранее руководил спонсорскими проектами ХК «Спартак», возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ, работал в ХК «Хумо» и занимал должности коммерческого директора в хоккейном «Авангарде» и ФНЛ.

После 18 туров самарцы с 18 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.