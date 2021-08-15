Федор Смолов ответил на вопрос о будущем в «Локомотиве»
20:48
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) ответил на вопрос о своем будущем.
— Что с моим контрактом с «Локо»? Через год увидим, — отметил Смолов.
— Есть ли желание играть в России?
— Старина, что за вопрос?
31-летний форвард перешел в «Локомотив» из «Краснодара» летом 2018 года. Контракт Смолова с железнодорожниками рассчитан до июня 2022 года.
Смолов выступал за «Сельту» на правах аренды с января 2020-го по июль прошлого года. В общей сложности футболист принял участие в 14 играх испанской команды и забил два гола.
В этом сезоне Смолов провел 4 матча, в которых забил 3 гола.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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