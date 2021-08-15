Защитник «Локомотива» Рыбус прокомментировал ничью в матче с «Зенитом»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Мы могли сегодня побеждать. По судейству ничего сказать не смогу и не буду», — сказал Рыбус «СЭ».

«Зенит» с 10 очками лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» (8) — четвертый.

В следующем туре «Зенит» 21 августа сыграет в гостях с «Уфой», «Локомотив» на следующий день примет «Краснодар».