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Защитник «Локомотива» Рыбус прокомментировал ничью в матче с «Зенитом»

20:47
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Мы могли сегодня побеждать. По судейству ничего сказать не смогу и не буду», — сказал Рыбус «СЭ».

«Зенит» с 10 очками лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» (8) — четвертый.

В следующем туре «Зенит» 21 августа сыграет в гостях с «Уфой», «Локомотив» на следующий день примет «Краснодар».

Локомотив — Зенит

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр