Ерохин назвал самые запоминающиеся матчи в первой половине сезона

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, какие матчи запомнились ему в первой половине сезона-2024/25.

«В целом было много хороших матчей, качественных матчей, и в чемпионате, и в кубке. В кубковых играх приятно, когда болельщики присутствуют на стадионе, особый антураж, атмосфера. Ну и, конечно, нужно сказать, наверное, про интернациональные матчи, которые у нас присутствовали в перерывах — с тем же «Фенербахче» на выезде, когда практически полный стадион был. С аргентинцами из «Тальереса» летом в Петербурге тоже была очень интересная и принципиальная игра, в которой никто не хотел уступать», — сказал Ерохин.

После 18 туров «Краснодар» идет на первом месте, а «Зенита» — на втором. У обеих команд по 39 очков.