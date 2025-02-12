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Ерохин назвал самые запоминающиеся матчи в первой половине сезона

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, какие матчи запомнились ему в первой половине сезона-2024/25.

«В целом было много хороших матчей, качественных матчей, и в чемпионате, и в кубке. В кубковых играх приятно, когда болельщики присутствуют на стадионе, особый антураж, атмосфера. Ну и, конечно, нужно сказать, наверное, про интернациональные матчи, которые у нас присутствовали в перерывах — с тем же «Фенербахче» на выезде, когда практически полный стадион был. С аргентинцами из «Тальереса» летом в Петербурге тоже была очень интересная и принципиальная игра, в которой никто не хотел уступать», — сказал Ерохин.

После 18 туров «Краснодар» идет на первом месте, а «Зенита» — на втором. У обеих команд по 39 очков.

Источник: «РБ Спорт»
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Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
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 4
П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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