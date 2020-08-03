Федеральный «Матч» покажет только две игры стартового тура РПЛ-2020/21

Телеканал «Матч ТВ» покажет два матча стартового тура Тинькофф чемпионата России-2020/21. Программа трансляций опубликована на официальном сайте соревнований.

9 августа в прямом эфире будет показана игра «Спартак» — «Сочи», начало — в 20.00 по московскому времени. 11 августа — матч «Ротор» — «Зенит», начало — в 18.00 мск.

Все остальные матчи стартового тура будут показаны на канале «Матч премьер».