Официальный Твиттер "Ростова" намекнул на появление в клубном магазине "шапок-Элдорок" после матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1), где нападающий Элдор Шомуродов сравнял счет ударом головой. 23-летний узбекистанский футболист заканчивал встречу в синей шапочке для плавания.

Шапочка появилась на голове Шомуродова на 79-й минуте матча, когда врачи оказали игроку помощь после столкновения с соперником.

– В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет вас выручать в ответственные моменты! – написано в Твиттере "Ростова".

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В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет вас выручать в ответственные моменты! pic.twitter.com/7cK52EGlJH – Football Club Rostov (@rostovfc) 5 мая 2019 г.

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"Ростов" - "Краснодар". Шомуродов сравнял счет головой, играя в шапочке для плавания