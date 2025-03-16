Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на матче РПЛ

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес «Зенита» во время матча 21-го тура РПЛ против питерцев.

Фанаты кричали: «Зенит» — позор российского футбола» в первом тайме встречи после того, как полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс упал в штрафной питерцев из-за контакта с игроком сине-бело-голубых Густаво Мантуаном.

Главный судья матча Сергей Иванов не зафиксировал фол, а его видеоассистенты Алексей Сухой и Алексей Амелин не стали вмешиваться в действия коллеги.

В конце первого тайма Кристофер Мартинс открыл счет и вывел «Спартак» вперед — 1:0.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».