Вратарь «Зенита» Латышонок сделал шпаргалки на бутылке на матч со «Спартаком»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок подготовился к возможным пенальти в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

На бутылке с водой голкипер оставил подсказки с тем, как бьют 11-метровый игроки московской команды Эсекьель Барко, Тео Бонгонда и Маркиньос.

Игра команд проходит на «Лукойл Арене» в Москве. После первого тайма счет — 1:0 в пользу красно-белых.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».