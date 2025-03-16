«Спартак» — «Зенит»: Бабич и Лусиано устроили стычку на 79-й минуте

Между нападающим «Спартака» Срджаном Бабичем и форвардом «Зенита» Лусиано Гонду произошла стычка в матче 21-го тура РПЛ.

Футболисты столкнулись в борьбе за мяч на 79-й минуте, после чего эмоционально начали выяснять отношения. Их разняли партнеры по команде.

Позднее главный тренер красно-белых Деян Станкович получил желтую карточку за споры с судьей.

Игра команд проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».