«Спартак» — «Зенит»: Иванов ошибочно не назначил пенальти в пользу красно-белых

На 14-й и 34-й минутах матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» судья Сергей Иванов дважды не отреагировал на падения спартаковцев в штрафной площади гостей назначением пенальти. Во втором случае у него были основания прибегнуть к такой мере.

Сначала он верно оценил единоборство Дугласа Сантоса с Тео Бонгондой, когда произошел ненаказуемый контакт примерно в бедрах футболистов. Тут повода назначить 11-метровый удар действительно не было.

А вот затем Кристофер Мартинс упал на газон не без помощи Густаво Мантуана, который ударил соперника сзади по правой ноге. Иванов фол не зафиксировал. Видеоассистенты Алексей Сухой и Алексей Амелин провели проверку и не стали вмешиваться в действия коллеги.

Мартинс тянулся к мячу, пытался сыграть в него, не ставил ногу на пути Мантуана, не подставлялся. Возможно, ВАР и АВАР оценили это иначе, решив, что он таким образом именно пытался обмануть судью, а не завладеть мячом.