Группа фанатов «Ротора» будет бойкотировать матчи из-за введения Fan ID

Фанатское объединение «Ротора» Mjollnir Firm выступило с заявлением о бойкоте матчей из-за введения Fan ID.

«Коллектив Mjollnir Firm официально заявляет и присоединяются к бойкоту Fan ID! — говорится в заявлении фанатов волгоградского клуба. — Отказываемся от посещения всех мероприятий с Fan ID! Возможно, это не коснется игр ФНЛ и ФНЛ-2, но наше решение солидарно со многими фанатскими движами России. Мнение коллектива Mjollnir Firm может не совпадать с мнением всего волгоградского движа, но мы единогласно так решили! Фанат — не преступник! Стадион — не тюрьма!»

Ранее фанатские объединения «Зенита», «Ростова» и «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей из-за Fan ID, который будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».