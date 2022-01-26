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Мишкич: «После победы Хорватии над Россией прикалывался над одноклубниками, ставил хорватский флаг на аватарку общего чата»

Полузащитник «Урала» Мишкич рассказал, что шутил над одноклубниками после победы Хорватии над Россией
Иван Торопцев
Корреспондент

Хорватский полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич рассказал, как шутил над одноклубниками после победы сборной Хорватии над Россией в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Я был уверен в победе Хорватии. Мы с Бранко Йовичичем вместе смотрели матч. Тем более мы были на сборах в Железноводске, от этого было еще веселее. Во время матча было очень тихо, только мы болели. Когда Хорватия забила, началась эйфория. Я сразу начал прикалываться над одноклубниками, в общем чате поставил на аватарку хорватский флаг. Но это все нормально, мы все шутили над этим. Я уверен, что если бы Россия прошла на чемпионат мира, я бы не смог появиться на тренировке на следующий день», — приводит Metaratings слова Мишкича.

14 ноября 2021 года сборная Хорватии обыграла Россию со счетом 1:0 в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022. Благодаря этой победе хорваты опередили россиян в группе H и заняли первое место, обеспечив себе прямое попадание на мировое первенство.

Сборной России предстоит принять участие в стыковом турнире, в полуфинале которого команда сыграет с Польшей. Матч состоится в Москве 24 марта. В случае победы Россия сыграет в финале стыкового турнира с победителем встречи Швеция — Чехия.

Источник: https://metaratings.ru/news/mishkich-o-matche-khorvatii-i-rossii-nachal-prikalyvatsya-nad-odnoklubnikami-postavil-na-avatarku-na-1181378/
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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16
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