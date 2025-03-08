«Зенит» одержал победу над «Факелом» в матче с двумя удалениями

«Зенит» обыграл «Факел» в гостевом матче 20-го тура чемпионата России — 2:0.

Первый гол сине-бело-голубых на 19-й минуте забил Лусиано Гонду. На 57-й минуте преимущество увеличил Матео Кассьерра.

В матче было два удаления: в концовке первого тайма поле покинул полузащитник воронежской команды Вячеслав Якимов, на 74-й минуте красную карточку получил Вендел из «Зенита», который пропустит следующую игру команды в РПЛ против «Спартака».

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Краснодару» (43) по дополнительным показателям. «Факел» с 14 баллами располагается на предпоследней, 15-й позиции.