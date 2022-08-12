Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:23

«Факел» — «Урал»: стартовые составы команд

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Факел» в рамках 5-го тура чемпионата России на своем поле примет «Урал». Стали известны составы команд на эту встречу.

«Факел»: Свинов, Сусдлв, Божин, Черов, Морозов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Миндель, Аппаев, Гонгадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Дашаев, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Шаваев, Шляков, Черняков, Квеквескири, Максимов, Ивахнов.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберезкин, Коновалов, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Мамин, Быковский, Эмерсон, Сангатулин, Железнов, Юшин, Каштанов.

Напомним, что «Урал» проводит первый матч после увольнения с поста главного тренера команды Игоря Шалимова.

ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Новый Кубок России — турнир-монстр для Москвы и Санкт-Петербурга. Региональные клубы выкинули на обочину 
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Силкин: «Смолов по два раза поразил ворота новичков РПЛ «Торпедо» и «Факела». Это не показатель»
Кечинов: «Честно говоря, не ожидал, что «Сочи» сумеет так хорошо стартовать»
Судейский комитет РФС провел семинары для «Зенита» и еще пяти клубов РПЛ
Спиридонов: «Игра с «Сочи» покажет, насколько конкурентноспособен «Спартак»
Булыкин объяснил, почему в матче «Зенита» против ЦСКА будет забито много голов
«Факел» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Химках» рассказали о работе Писарева: «Все будет понятно по игре с «Ахматом»

«Факел» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости