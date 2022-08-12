«Факел» — «Урал»: стартовые составы команд

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«Факел» в рамках 5-го тура чемпионата России на своем поле примет «Урал». Стали известны составы команд на эту встречу.

«Факел»: Свинов, Сусдлв, Божин, Черов, Морозов, Акбашев, Альшин, Дмитриев, Миндель, Аппаев, Гонгадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Дашаев, Брызгалов, Мастерной, Магаль, Шаваев, Шляков, Черняков, Квеквескири, Максимов, Ивахнов.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберезкин, Коновалов, Егорычев, Мишкич, Гаджимурадов, Бикфалви.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Мамин, Быковский, Эмерсон, Сангатулин, Железнов, Юшин, Каштанов.

Напомним, что «Урал» проводит первый матч после увольнения с поста главного тренера команды Игоря Шалимова.