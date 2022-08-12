Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

«Факел» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Читать «СЭ» в
ФК &amp;quot;Факел&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Факел&quot;

В пятницу, 12 августа, «Факел» сыграет против «Урала» в матче 5-го тура чемпионата России. Игра начнется в 19.30 по московскому времени в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов.

В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск.

«Факел» в четырех турах набрал два очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Воронежцы сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2) и московским «Динамо» (3:3), а также потерпели поражения от грозненского «Ахмата» (1:2) и столичного ЦСКА (1:4).

«Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, потерпев четыре поражения подряд. Екатеринбуржцы проиграли ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2).

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
12 авг, 19:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Урал

ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Новый Кубок России — турнир-монстр для Москвы и Санкт-Петербурга. Региональные клубы выкинули на обочину 
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Силкин: «Смолов по два раза поразил ворота новичков РПЛ «Торпедо» и «Факела». Это не показатель»
Кечинов: «Честно говоря, не ожидал, что «Сочи» сумеет так хорошо стартовать»
Судейский комитет РФС провел семинары для «Зенита» и еще пяти клубов РПЛ
Спиридонов: «Игра с «Сочи» покажет, насколько конкурентноспособен «Спартак»
Булыкин объяснил, почему в матче «Зенита» против ЦСКА будет забито много голов
«Факел» — «Урал»: стартовые составы команд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» — «Урал»: стартовые составы команд

Булыкин объяснил, почему в матче «Зенита» против ЦСКА будет забито много голов
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости