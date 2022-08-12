«Факел» — «Урал»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В пятницу, 12 августа, «Факел» сыграет против «Урала» в матче 5-го тура чемпионата России. Игра начнется в 19.30 по московскому времени в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов.

В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.25 мск.

«Факел» в четырех турах набрал два очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Воронежцы сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2) и московским «Динамо» (3:3), а также потерпели поражения от грозненского «Ахмата» (1:2) и столичного ЦСКА (1:4).

«Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, потерпев четыре поражения подряд. Екатеринбуржцы проиграли ЦСКА (0:2), «Оренбургу» (0:3), «Краснодару» (1:3) и «Спартаку» (0:2).