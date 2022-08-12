В «Химках» рассказали о работе Писарева: «Все будет понятно по игре с «Ахматом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о начале работы нового главного тренера подмосковной команды Николая Писарева.

«Писарев тренирует со среды. Уже третий день. Все будет понятно по игре с «Ахматом». Увидим структуру игры, которую он ставит. Будем смотреть и надеяться, что у Николая Николаевича все получится. Игроки? Было заседание и представление нового тренера. Все футболисты — профессионалы, никаких вопросов не было. Ребята тренируются, нормально восприняли решение учредителя. Сергей Юран попрощался, все нормально. Никаких проблем нет», — сказал Терюшков «СЭ».

Писарев возглавил «Химки» 10 августа, контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

После четырех туров РПЛ «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда проведет первый матч под руководством Писарева в воскресенье, 14 августа, дома против «Ахмата». Начало — в 15.00 мск.