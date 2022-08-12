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В «Химках» рассказали о работе Писарева: «Все будет понятно по игре с «Ахматом»

В «Химках» рассказали о начале работы Писарева на посту главного тренера
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о начале работы нового главного тренера подмосковной команды Николая Писарева.

«Писарев тренирует со среды. Уже третий день. Все будет понятно по игре с «Ахматом». Увидим структуру игры, которую он ставит. Будем смотреть и надеяться, что у Николая Николаевича все получится. Игроки? Было заседание и представление нового тренера. Все футболисты — профессионалы, никаких вопросов не было. Ребята тренируются, нормально восприняли решение учредителя. Сергей Юран попрощался, все нормально. Никаких проблем нет», — сказал Терюшков «СЭ».

Писарев возглавил «Химки» 10 августа, контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

После четырех туров РПЛ «Химки» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Команда проведет первый матч под руководством Писарева в воскресенье, 14 августа, дома против «Ахмата». Начало — в 15.00 мск.

Николай Писарев
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Химки
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

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