«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Факелом»

«Факел» и «Спартак» сыграли вничью (0:0) в матче 27-го тура РПЛ в Воронеже.

С 25-й минуты москвичи играли вдесятером после удаления защитника Руслана Литвинова.

Красно-белые сравнялись по очкам с ЦСКА (51) и поднялись на третье место, опередив армейцев по личным встречам. Команда Деяна Станковича потеряла шансы на чемпионство, так как у «Краснодара» 61 очко за три тура до завершения чемпионата России.

Воронежцы идут на последней строчке (16 очков).

В 28-м туре «Спартак» сыграет в гостях с «Динамо», «Факел» примет «Локомотив». Матчи пройдут 11 мая.