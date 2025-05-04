«Ахмат» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ

Появились стартовые составы «Ахмата» и ЦСКА на матч 27-го тура РПЛ. Игра пройдет в Грозном и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Богосавац, Ибишев, Камиллов, Исмаэл Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Абдулкадыров, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Мусаев, Койта.