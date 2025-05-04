Футбол
«Спартак» потерял шансы на чемпионство зa три тура до конца РПЛ

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» после ничьей в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0) потерял шансы на чемпионство. За три тура до конца премьер-лиги-2024/25 отставание красно-белых от лидера турнирной таблицы «Краснодара» составляет 10 очков.

В последний раз «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В прошлом сезоне команда стала пятой.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
04 мая, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:0
Спартак

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
  • spartsmen

    тебе виднее, у меня собаки нет.

    05.05.2025

  • Zavask

    Вот незадача то - какие-то шансы потерялись, а без них никак, говорят… ну ничего, в новом сезоне выдадут гранду новые шансы, лучше прежних !! Большие такие, и с верёвочкой - шоп не потерялись !

    05.05.2025

  • Marty Friedman

    усё, бобик сдох?

    05.05.2025

  • spartsmen

    пиши свой бред себе в личку.

    04.05.2025

  • Андрей Недобрый

    Очень во время..Как раз клуб предложил тренеру новый долгосрочный и высокооплачиваемый конртакт..

    04.05.2025

  • Деметрио

    У него свисток давно висит, время на 5.30 показывает!))

    04.05.2025

  • Старшой0754

    Ну наконец то потерял...

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    вяленько как-то, а тут ещё ныряльщик за Зенит пару положил, совсем нехорошо, а? Ты, чё, дислектик, штоль, простенький текст для тебя непреодолимое препятствие, филолух доморощенный...))

    04.05.2025

  • Александр Иванцов

    Я то за Цска, но уже обидно за спартак, но больше , за болел, ведете себя , как проститутки, Что не так, гоните тренера, тот плохой, хоре ныть, болеете, верьте и болейте в команду

    04.05.2025

  • Александр Иванцов

    Уж скоко тренеров и трнечишков было, не помогает

    04.05.2025

  • Александр Иванцов

    С языка снял, тишина и не пахнет, где хрюшки?

    04.05.2025

  • spartsmen

    ты - и понимаешь? ну-ну. пойми сначала, как запятые ставить, а то тебя, хороняка, понять невозможно: то ли казнить, то ли помиловать ...

    04.05.2025

  • spartsmen

    я посмеялся. смех продлевает жизнь, говорят.

    04.05.2025

  • richardford

    ты смешон в футболе.

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    я понимаю, мазохизм теперь, вроде, болезнью считается, болеть за убогих лузеров...))

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    больше абаскалей /станковичей ... многих и разных

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    визги начнутся ближе к осени...

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    это называется так- назло врагу уши отморожу:rofl:

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    кстати еще два добавились- ЛНР, и ДНР

    04.05.2025

  • Давлет Нурпиисов

    ты охренел сапог? :rofl: спирт судья республиканской категории... :thumbsup: а сколько у нас в РФ - республик? дохренища... так что пахать и пахать спирту , пока ногами вперед из поля не понесут:rofl::muscle:

    04.05.2025

  • spartsmen

    ах ты, батюшки - у тупого безграмотного пупа земли не согласовал своё местоположение. давай, ещё издай приказов пару, а то без дураков скучно.

    04.05.2025

  • Пан Юзеф

    Согласен.

    04.05.2025

  • Якин

    Математику не обманешь,

    04.05.2025

  • allerc

    90-е закончились! всё! Теперь крючкахвостые будут становится чемпионами раз в 15 лет. Последнее золото было в 2017-м, значит слеждующее будет в районе 2032-го

    04.05.2025

  • marchela13

    Вот теперь видно как вся страна ,,любит,, ненародную команду. Стадо хрюшек,да еще с визгом.

    04.05.2025

  • Sinaron

    Ты единственный идиот в Заполярье :joy:

    04.05.2025

  • marchela13

    А кто то в этом сомневался.Хрюшки вам нужен новый тренер и новый состав.

    04.05.2025

  • richardford

    уйди с футбола недоумок

    04.05.2025

  • vitaliy y

    Факел еще раньше потерял шансы но про Факел такой заметки не было.

    04.05.2025

  • richardford

    Октябрёнок завязывай считать Спартак пионервожатым.

    04.05.2025

  • richardford

    ...и тебя с нашей ветки.

    04.05.2025

  • richardford

    Станквич, сколько не ори, на табло одни нули.

    04.05.2025

  • dimarmy

    А до этого матча за кого болел?))))

    04.05.2025

  • ura1956

    Соболев перекрестился...

    04.05.2025

  • 99

    Почему жаль? нормально вполне для всенародного посмешища. Кстати , а хороших россиян разогнали , это вы о ком?!

    04.05.2025

  • Garryman

    Да, запомнив эти фамилии, я совершенно по-другому оценил статью в СЭ о количестве минут, предоставляемых российским игрокам.

    04.05.2025

  • Garryman

    Я бы не стал спешить, пан Юзеф.. Официальных сообщений не было. А значит, Факел, Ахмат, Рубин и другие достойные команды продолжают борьбу. Кроме Спартака, конечно. Который официально сдулся.

    04.05.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Болотные в этом сезоен не лучше со своим физруком. Болеем теперь за быков.

    04.05.2025

  • Р В

    По факту,Мускойл играл как играл.Но почему то,ВАР по-честному решил рассадить игру,неожиданно для судей в поле,комментатора игры на матч тв)))Они вообще такого не ожидали,установка была другая)Заметьте нытья нет,жалоб нет и о чудо красная по делу))но судья все равно виноват)))повторюсь говорят вскрыли их крысиное гнездо,спам давил на судейство,а купленные сми давали фоновое перекрытие))что то пошло не так,ведь тащили спам и тут на тебе,играйте по-честному,непонятно

    04.05.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Очень жаль ,но и в этом сзоне будем тоже 4-5 ми. Хороших россиян разогнали, а кто остался .только и могут себе привозить.

    04.05.2025

  • Garryman

    Жидким оказался.

    04.05.2025

  • Телевизор посмотрел

    Настроение вообще никакое! А толку от следующего года, если последнюю команду обыграть не можем(

    04.05.2025

  • Garryman

    Москва до сих пор строится и сразу же перестраивается. Молодеет, так сказать...

    04.05.2025

  • Garryman

    Да и Факел пока в чемпионской гонке. Не было статей, что Факел выбыл.

    04.05.2025

  • Garryman

    Сегодня Факел был неимоверен. Не смогли преодолеть.

    04.05.2025

  • Андрей Кадулин

    Спартак ничего не потерял,он изначально этих шансов не имел

    04.05.2025

  • spartsmen

    да ты совсем неизлечим :(

    04.05.2025

  • Garryman

    Так у нас сейчас и Еврокубки - фикция. Нет в природе Еврокубков. И Европы нет. Пора менять глобус.

    04.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Хочется сказать больше спасибо за тот отрезок в конце первого круга, в котором футболисты показывали очень приличную игру! Спартак опять проиграл это чемпионство не в играх с первыми 5 командами, а в играх с соперниками из последней 8-ки. Нужно работать именно над стабильностью в играх с аутсайдерами.

    04.05.2025

  • Garryman

    Ну... Можно просто заточить Денисова и Литвинова в подземелье?

    04.05.2025

  • spartsmen

    деточка, а ты часто мои комментарии читаешь? мысль уловил, ментор недоделанный?

    04.05.2025

  • Garryman

    Чемпион декабря! Какой красивый футбольный титул!

    04.05.2025

  • Garryman

    Краснодару нужны всего две победы. При том, что Зенит не потеряет ни очка.

    04.05.2025

  • maestro_65

    Ну кубок мы сольём уже в ближайших матчах! Так что в отпуск поедем без терзаний об недопуске нас к евротурнирам))

    04.05.2025

  • Millwall82

    а они были?) У мясных очень и очень "сырая" команда, нет сыгранности той же, тренер и сезона не отработал. Ну и говорить (журналисты), что после победы Зенита Спартак обязательно станет чемпионом, как минимум наивно и глупо.

    04.05.2025

  • mayorsgb

    Уж лучше гидра, чем поросята)

    04.05.2025

  • Пиндосовский прихвостень

    Спартак вновь увернулся от неминуемого чемпионства. На опыте

    04.05.2025

  • Ж и в о й

    С "Локо" 5:2, с "Зенитом" 2:1, с "Краснодаром" 3:0, с ЦСКА 2:0, с "Ростовом" два раза по 3:0. Вполне достаточно было красивых и эффектных побед. Прогресс со времён Абаскаля очевиден.

    04.05.2025

  • Афоня

    Молодой перспективный тренер. Мало у него опыта в РПЛ. Через пару годиков сделает команду-династию...или не сделает.

    04.05.2025

  • vlad2020

    Тебе надо вручить орден самого верного сектанта. Есть такая пословица - "нчего на зеркало пенять, коль рожа крива", где зеркало это судьи, а рожа это Спартак. Мысль уловил?

    04.05.2025

  • Garryman

    Сдавал Аленичев в багаж: диван, чемодан, саквояж, корзину, картину, картонку и шансы на чемпионство. ............................................................. Однако за время пути шансы - не смогли подрасти!

    04.05.2025

  • Archon

    "Слышь" будешь называть свою маму несчастную, сыном которой сегодня джеппу вытер не только я))) Петушня драная и даже в этом бестолковая)) И пасть будешь открывать только для исполнения минета мне,мелкий сучонок))

    04.05.2025

  • Garryman

    Ну, это же не народные деньги! Это деньги из тумбочки Алекперова,- черт знает, откуда они там берутся!

    04.05.2025

  • vlad2020

    Конечно потащат, вот и свининка продалась. А ты думал, что она не продается?

    04.05.2025

  • resifi

    Хорошая новость на сегодня!

    04.05.2025

  • Сон Морфей

    Станкович очередной тренер побежит сверкая пятками. Один в Прагу, другой в Белград там +22)) Кто следующий на мостик?

    04.05.2025

  • Жалкое зрелище... Душераздирающее зрелище... Кошмар ... (с, ослик Иа)

    04.05.2025

  • vlad2020

    Еще недавно вся секта, в том числе и журналистская, наперебой хрюкали о чемпионстве Спартака, но реальность "чемпионской" игры команды показала, что былые заслуги 20-летней давности ничего общего с нынешним Спартаком не имеют - это просто уже история, как и революция в 1917 году. Совершенно случайный выигрыш чемпионата в сезоне 2016-2017 является просто исключением, которое подтвеждает правило. Пора уже признать сектантам и не пыжиться тут, что их команда чуть выше среднего по классу и для них максимальный итог - 3 место. А то тут хрюкаете постоянно о чемпионстве вместе с сектантами СЭ

    04.05.2025

  • Белый Медведь

    В следующем году будет так же: пусть и не Спартак, но главное - чтобы не ЦСКА, не Динамо, не Зенит...

    04.05.2025

  • Garryman

    Но побороться придется! Тяжело будет без Промеса.

    04.05.2025

  • Сон Морфей

    Зато Массимо Карреру слили

    04.05.2025

  • редакция, кончайте бухать))) это только в вашем воспаленном моску эти шансы были)))

    04.05.2025

  • shutnik78

    вот она игра шампиньона без поддержи судей

    04.05.2025

  • Сон Морфей

    Чтобы что-то потерять, нужно это иметь

    04.05.2025

  • Прожарка свиней

    Это кто тут у нас свою хрюковину открыл? Пшел вон отсель....

    04.05.2025

  • Garryman

    Да, пора. Что-то тренер засиделся.

    04.05.2025

  • FAB2856

    Дебил, ну это не лечится...

    04.05.2025

  • Garryman

    Если не стоИт - еще не страшно. Пусть лежит. Лишь бы не валялся. Это у Довлатова было: барышня утром: - У тебя он не то, чтобы не стоял. Он у тебя даже не лежал. Он - валялся.

    04.05.2025

  • Вовка Селедкин

    Что за бред?! Творчество "местные идиоты"

    04.05.2025

  • FAB2856

    Слышь, придурок бомжеватый, относись ко всем с уважением, и твою бомжатскую рожу может быть тоже не станут оскорблять!

    04.05.2025

  • Сергей Васин

    Уймите пафос, шансов у вас нет. Не стоит вам ходить тут петухами. Уже не раз спартак позорил свет , Амбиций много,а уменья нет.

    04.05.2025

  • Эдпитер

    Да он не имел этих шансов еще в начале чемпионата)))))

    04.05.2025

  • Garryman

    Вообще-то СЭ еще не сообщал, что Факел потерял шансы бороться за чемпионство. Так что Факел пока в чемпионской гонке..

    04.05.2025

  • Niko McCowrey

    «Спартак» потерял шансы на чемпионство зa три тура до конца РПЛ... Технически - нет. Краснодар, Зенит, ЦСКА могут сняться, быть отстранены, например. Вероятность исчезающе мала, но не нулевая, если уж так безаппеляционно про шансы. до конца РПЛ... А что, РПЛ расформировывают потом?

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    слава богу, ромбик в сердце, мешающий нормальному кровообращению не у меня))

    04.05.2025

  • FAB2856

    Позор в России только один, и все знают кто это!

    04.05.2025

  • SpartakSirius

    Станкович говорит на сербском и итальянском . Только один Бабич может общаться с ним без переводчика . Получается с остальными он общается через переводчика , а может переводчик неправильно переводит . В общем Станкович , досвидос !

    04.05.2025

  • Сергей Васин

    Краснодар, я уверен что победит,он не такой беззубый ,как спартак и локо,особенно в последних играх.

    04.05.2025

  • Garryman

    Сом (а он все знает), подтвердил бы, что карп особенно сильно трепыхается перед потрошением.

    04.05.2025

  • Porco Rosso

    "Спартак" потерял шансы на чемпионство в ещё в первых трех турах после зимней паузы. Станкович должен остаться.

    04.05.2025

  • Garryman

    Посмотрев эту игру и вспомнив голы Денисова, я другими глазами посмотрел на статью о минутах российских игроков в разных командах.

    04.05.2025

  • FAB2856

    Ты сам-то понимаешь, что ты дебил?

    04.05.2025

  • Sinaron

    У Спартака разве были шашсы?

    04.05.2025

  • 99

    Как же забавно читать комменты переобутых спартачей:joy::joy::joy: а вы еще Рабинеру удивлялись, сами флюгеры ! «Станковича в отставку!» весь хлев теперь орет :rofl:

    04.05.2025

  • Garryman

    Врагу не сдается наш грозный Факел! Гордо затонул в ФНЛ, но и Спартак лишил неминуемого чемпионства.

    04.05.2025

  • Garryman

    Шансы - не девственность! Их труднее потерять! Или наоборот?

    04.05.2025

  • spartsmen

    лечись, чё.

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Спартаку тренера менять пора. Лабызан совсем плохой. Каждый матч какие-то глупости творит. Да, кстати, с Абаскалем было не хуже))) А чемпионство без Дениса-самогонщика не случилось бы. Но у Спартачей король Каррера))))

    04.05.2025

  • Garryman

    Что-то я не помню сообщений: -Факел потерял шансы.. -Рубин потерял шансы... -Ахмат потерял шансы... ("Огласите весь списочек, пажалста! "Потерявших шансы!") Только Спартак имеет право наполнить наши сердца горечью, потому что он, Великий, снова - и в который раз - потерял шансы на чемпионство. Горькая стрела с ядом безнадежности пронзила мое сердце!

    04.05.2025

  • chimega

    Шансы были потеряны после покупки суперигрока и последующих метаний с составом... (

    04.05.2025

  • Красноперка

    Очередной дилетант Станкович просрал чемпионство с звёздным составом. Гнать ссаными тряпками его и Денисова, Зобнина и Литвинова из столицы

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Привет дед. Свисток еще не повесил на гвоздь?

    04.05.2025

  • Юрий Кресик

    после перерыва играет отвратительно,зачем столько денег вбухали зимой????

    04.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Они и не мечтали!

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    хренасе, паралич мозга

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    у следущем годе та же байда...

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    у на других поэтов нет

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    ойц, чё так, не до шуток?

    04.05.2025

  • SpartakSirius

    Станковича в отставку ! Пока Личка свободен , договаривайтесь с ним . Николича упустили в своё время .

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    а там будет та же пестня, возможно с другим тренером, главное, бомбардира Денисова и умельцев Зобнина с Игнатовым оставить))

    04.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ваша смерть!

    04.05.2025

  • Владимир Шикалев

    Тот кто отбирает очки у Зенита, как ни странно сыпится, давно заметил эту статистику. Спартак, Динамо, Локомотив уже не на что не претендуют. ЦСКА, Краснодар по сумме проиграли и вот, золото и бронза, а может серебро.. Что-то заколдованно.

    04.05.2025

  • Заполярье

    Интриги больше нет! Газовую гидру, сейчас за уши, потащат на чемпионство...Зенитий позор России! Это истина!:sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    04.05.2025

  • Андрей Краснодарский

    Спартак потерял шансы на чемпионство__________________ А они были?)) Ну а если серьезно, теперь у СЭса есть о чем писать все лето))

    04.05.2025

  • -философ-

    Игры не было давно, но был результат, поэтому не понимаю злорадства по поводу желания завоевать чемпионство. Можно подумать, что болелы ЦСКА или Локо думали о своих командах иначе.

    04.05.2025

  • про декабрь скажу так- по игре тогда у СПАРТАКА конкурентов не было! от слова совсем

    04.05.2025

  • IQ-87%

    Как говаривал мой сосед-не безызвестный Кац-что бы что то потерять -надо это хотя бы иметь

    04.05.2025

  • FAB2856

    Это для тебя это деньги, а для Лукойла это понижение налоговой базы! Да и Вован им сказал, чтобы быдло не выступало. Слушай Соскабееву и первый канал! Там мы всех уже победили

    04.05.2025

  • согласен! и про приехали,и про КРАСНОДАР. про ТОЛЬКО НЕ-ОСОБЕННО

    04.05.2025

  • Tony Lee

    Какая разница кто там его заработал? Это уже второй вопрос. А на первый ответ был дан.

    04.05.2025

  • andyk82

    А без пенальти вообще никак не играется. Спартаку...

    04.05.2025

  • Спринт

    Тушинский колхозчи не имел ни каких шансиков на якобы "чемпионство" изначально, сугубо - с 1 туоа чемпионата.

    04.05.2025

  • Archon

    А КТО это меньшинство (объективно) заработал??

    04.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Позорники...Станкович - второй Черчесов. сзади построже, впереди - попроще! Приехали...Краснодар вперед! Только не Зенит

    04.05.2025

  • andyk82

    Ну, ой ли? Не слишком ли много чести Спартаку? А Оренбург лопнет дверью, если у Краснодара очки возьмет

    04.05.2025

  • ну,вообще-то пока забыли про... ШАХТЕР СОЛИГОРСК!

    04.05.2025

  • FAB2856

    А сколько было ярких матчей? А сколько позорных этой весной? Сколько раз обос'рались из-за ошибок Стакановича? Даже сегодня не смогди обыграть аутсайдера! Даже сейчас просрут Карпина с Черчесовым и возьмут какого-то козла, что Вася-инвалид рекомендовал! Весной Лукойл опять обосрется и всё пойдёт по коугу!

    04.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Мля, ещё в декабре мы мечтали - потому что шансы были реальны. Но барыги Малышев и Стан на волне успеха решили срубить баблишка - ну и срубили... И все наши надежды рухнули в одночасье. Вон обоих. Пинком под зад.

    04.05.2025

  • НЕБЫВАЛОВ НЕВЕСТЬ

    Ты кто,ССУКА?

    04.05.2025

  • Tony Lee

    Может потому что в меньшинстве играть тяжелее?))

    04.05.2025

  • Арутюн Карапетович

    А должно быть как: обыгрываешь один в один в 100% случаев. Потому что ты играешь за "Спартак", а те чуваки какая разница за кого. И дальше засчет обыгрыша получаешь преимущество в числе перед оставшимися обороняющимися. Кто-то выдергивается на тебя, структура обороны рушится, раскатываешь через пасик и гол. Или сам всё делаешь. Если не можешь так, значит, ты не уровень "Спартака".

    04.05.2025

  • «Спартак» потерял шансы на чемпионство зa три тура до конца РПЛ... да,что вы говорите? да быть такого не может! все адекватные болельщики сказали об этом после матча в КАЗАНИ

    04.05.2025

  • légionnaire

    просто не вернулись из отпуска

    04.05.2025

  • Valera Krasin

    может расформировать и забыть

    04.05.2025

  • Пан Юзеф

    Понятно.. Тоже потерял шансы на чемпионство...

    04.05.2025

  • Сергей Васин

    Пенальти,один из основных компонентов побед спартака,а судья сс.ука,его не дал )))

    04.05.2025

  • Archon

    А реальность такова,что поросятам надо меньше киздеть-фантазировать..И забить хотя бы одни мяч..Ну хоть один!!!))))

    04.05.2025

  • ПитерБургер

    Как можно потерять то, чего никогда и не было? :)

    04.05.2025

  • Archon

    Ну, коневые их скорей всего обойдут..А вот насчёт "Динамо" - "будем "поглядеть" Два запасных замеса, и 5е место "Срам-така" - не так уж и фантастично..

    04.05.2025

  • OT22O

    Какие нах... шансы? Их небыло изначально, а надеятся на чудо-это не про спорт.

    04.05.2025

  • Арутюн Карапетович

    К сожалению, всё справедливо. Как будто бы и нет разницы в классе между "Факелом" и "Спартаком". Всё ровненько. На жилах только у "Спартака" получается. А индивидуально только Маркиньос лучше всех в футбол играет. Остальные не делают разницу.

    04.05.2025

  • $амагонщиК

    С таким Краснодаром их и не было,а войдут или нет в тройку реально по....,без еврокубков это фикция...

    04.05.2025

  • Archon

    Так почему же вы этих "дуболомов" не победили??))

    04.05.2025

  • andyk82

    Получается, Факел-позор российского футбола?

    04.05.2025

  • FAB2856

    Сам-то работал когда-нибудь? Иди потрудись.

    04.05.2025

  • Сергей Васин

    Два явных аутсайдера,Факел и Оренбург,решили громко хлопнуть перед расставанием с РПЛ,при полном беззубии аппонентов.

    04.05.2025

  • Clever77

    Они не могут потерять то, чего не было изначально!! Хотя после 3х туров псевдожурналюхи навешали медалей :laughing: И как обычно это бывало в истории , витающие в облаках ромбогловые сектанты разбили свои розовые мечты о чемпионстве о суровую реальность .

    04.05.2025

  • TomCat

    ***«Спартак» потерял шансы на чемпионство зa три тура до конца РПЛ*** - Воронеж срезал понторезов!

    04.05.2025

  • andyk82

    Как неожиданно и быстро все закончилось...

    04.05.2025

  • Archon

    Пан Юзеф, "Факел" в порядке..Вылетает! " "Больной в порядке..БОЛЕН!"(с) ))))

    04.05.2025

  • AnTaras

    Какое чемпионство? Им медалей не видать!

    04.05.2025

  • Афоня

    Москва не сразу строилась. Дайте Станковичу поработать.

    04.05.2025

  • berzulemic

    Теперь бы и деревянную медаль удержать)))

    04.05.2025

  • Прожарка свиней

    Шансы мяса на титул были только в безмозглых ромбоголовых черепушках.

    04.05.2025

  • berezyuk51@mail.ru

    Факел - это убожество! Противно смотреть, как мужики гоняют мяч. Их даже футболистами назвать трудно. Чтобы в городе была команда, в первую очередь должны быть игроки, обладающие хотя бы зачатками техники. Тогда тренер сможет хоть что-то сделать. Из бегающих по полю дуболомов никто команду сделать не сможет.

    04.05.2025

  • FAB2856

    А ты чьих будешь-то, боярин? Коней, али ментов?

    04.05.2025

  • Ж и в о й

    После поражения от ЦСКА уже всё было понятно. А сейчас еще и медали уплывают из-под носа. В сезоне, в котором было столько ярких матчей! Жесть. Станкович ничего интересного сегодня не придумал. Угальде опять провалил игру. Гарсия старался, в штангу попал, но свои моменты не смог реализовать. Литвинов - это что-то с чем-то, нельзя такие дикие ошибки допускать, Руслан. Подвёл команду, безобразие!

    04.05.2025

  • Сергей Васин

    Станковичу,вслед за Личкой ,похоже тоже предстоит паковать чемоданы.

    04.05.2025

  • AZ

    Если в следующем сезоне Спартак чемпионом не станет, головы опять полетят. Такие деньги по нашим меркам вбухать и за три тура до конца лишиться даже теоретических шансов на золото - это уметь надо!

    04.05.2025

  • spartsmen

    андрей васильев, жаль вас, болезных, которых свиньи побеждают. вы, получается, хуже свиней. ну да сами знаете, что хуже :)

    04.05.2025

  • валерон

    Спартак борется за 5 место и похоже успешно ,если не уберут станка то в следущем сезоне будет боротся за 10 место.

    04.05.2025

  • FAB2856

    Пошуьил, родимый? Легче стало? Ну я за тебя прям рад!

    04.05.2025

  • Archon

    Одно слово: "СРАМ-так"

    04.05.2025

  • 555 555

    Шансов стать чемпионами изначально не было. Уж будем объективны и виноваты в этом все. Все кроме болельщиков.

    04.05.2025

  • Сергей Макурин

    стишок как и игра спартака, просто отстой.

    04.05.2025

  • FAB2856

    Может жену на Стакановича натравить? Ей-то по-любому хуже всех.

    04.05.2025

  • Леший

    Никогда такого не было, и вдруг опять! ))

    04.05.2025

  • Сергей Васин

    Судя по комментам ,никто не любит "народную" команду,кроме самых ярых болельщиков.

    04.05.2025

  • А Х

    И без того удачный сезон для Спартака.

    04.05.2025

  • Пан Юзеф

    «Спартак» потерял шансы на чемпионство зa три тура до конца РПЛ ______ А «Факел»?

    04.05.2025

  • Patera

    Багаж Аленичева закончился...

    04.05.2025

  • TomCat

    Равная игра аутсайдера и, якобы, претендента на чеспионство.

    04.05.2025

  • nikvp

    С такой игрой и деревянная медаль будет достижением.

    04.05.2025

  • Андрей Васильев

    не надо лгать про Зенит, которому судьи перекрывают кислород, в том числе в матче с мясными. Свиньи и победили тогда благодаря судьям

    04.05.2025

  • spartsmen

    безграмотная свинья - это ты. хотя, когда русский - не родной, даже вонючему простительно.

    04.05.2025

  • Сергей Макурин

    С началом весны спартак потерял шансы на чемпионство. А с такими игрулями вроде денисова и литвинова и следующий можно не беспокоиться.

    04.05.2025

  • FAB2856

    Не лезет, если честно после таких игр.

    04.05.2025

  • валерон

    Станкович не тренер,сыграть вничью с аутсайдером,полный отстой,никакие отговорки,не помогут.

    04.05.2025

  • Aleks2007

    Плюшевые футболисты, поэтому то они в европе не нужны. Спартак их спасение.

    04.05.2025

  • Сергей Васин

    После ничьей с Ростовом в 26 туре об этом писали.

    04.05.2025

  • Archon

    "И тишинааааа.." ))))

    04.05.2025

  • aug081266

    Конечно понятно...Понятно,что со свиньёй дискуссировать бесполезно...

    04.05.2025

  • Исаев-Штирлиц

    надо было написать: упустил золото

    04.05.2025

  • Marty Friedman

    чё так, остановили-таки "такой Спартак"?

    04.05.2025

  • FAB2856

    А никто и не мучался! Адекваты ни во что и не верили!

    04.05.2025

  • Одержимый

    Не, надо пойти мяса поесть!

    04.05.2025

  • Андрей Васильев

    Ну что свиньи, прекратили повизгивать о чемпионстве?

    04.05.2025

  • tochny

    А еще замахивались на медаль. Спартак при упорном сопротилении без пенальти не может обойтись.

    04.05.2025

  • Николай Викторов

    Пока животные тупоголовые управляют ФК Спартак М. этот бесконечный онанизм импотентов в форме Спартака будет бесконечно.

    04.05.2025

  • spartsmen

    какой же ты плоский и зелёный. буквы прочитать в состоянии, а обобщение сделать ... хотя ты и слова-то такого, наверное, не знаешь. судейство было плохим. и плохое оно в большинстве матчей рпл. а в матчах зенита, по словам баброва - самое плохое. так понятно? хотя нет, не понятно - я же на поросячьем написал. буквы опять прочитаешь, а смысл не дойдёт ...

    04.05.2025

  • Студент-Пенсионер

    Гордость футбола и должна играть в лучшей лиге мира. Все логично.

    04.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    да лучше стаканыча послушать со всей сворой бывших бухарей. еще 5 туров назад они орали изо всех утюгов о "шампионской игре срамтага". а тут такое...

    04.05.2025

  • TomCat

    Отличный результат

    04.05.2025

  • Vesmast

    на фото-гений, тренер. СЭ оглянитесь на пару месяцев-как вы восхваляли и его и игроков, а что теперь???

    04.05.2025

  • khorin66@mail.ru

    Убогое ДНИЩЕ российского футбола сыграло с "народной" командой. Результат на табло. В пердив гавнокоманду и до свидание сратак с чемпионством.

    04.05.2025

  • Дмитрий Вороновнин

    А о том что Локомотив потерял все шансы на чемпионство ни слова

    04.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    "не знал, да еще и забыл!"...

    04.05.2025

  • Махал махалыч

    Интересно послушать любителя обнимашек Станковича, какую сказку он в этот раз раскажет, хи, хи

    04.05.2025

  • FAB2856

    Не, ну прости, у меня и у самого после таких игр... Может на Стакановича в суд подать?

    04.05.2025

  • TRIANON878

    Станковича в отставку.

    04.05.2025

  • bishevcky

    Как можно потерять то , чего и не было .

    04.05.2025

  • aug081266

    А,ну если по поросячьи ,,этот судья должен тренироваться во второй лиге" означает хорошее судейство то извини,я поросячьего не знаю...

    04.05.2025

  • Archon

    "Факел", вам зачЁт! Молодцы!.. Теперь кони уберут поросят с третьего места.. Типа бывших претендентов на чемпионство..Так лихо два раза подряд обосраться - это суметь надо!!!)) Это,билять,ТАЛАНТ поросячий!))))

    04.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Да что вы говорите . Ужас то какой .

    04.05.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    зато чемпиона обыграли). чего вы расстраиваетесь? этих очков и не хватит сирожке сифаку.

    04.05.2025

  • Михаил 888

    Ну к этому все шло -ну нет у Спартака чемпионской игры.Какие-то матчи получаются ,а цельной картины нет.

    04.05.2025

  • TokTram_

    Сгнобили гордость в пердив...

    04.05.2025

  • AZ

    А после Зенита былл почти чемпионом у экспертов СЭ!

    04.05.2025

  • Юмнов

    Нет уж, пятое место они не отдадут!

    04.05.2025

  • knight templar

    Свиноклуб позорно потерял очки с аутсайдером и окончательно распрощался с мечтами о шимпиньонстве. Забить мяч в ворота факела спатачам попросту не дали, потому что свистки не поставили им ни одного пенальти, а забивать по другому они уже не могут – разучились.

    04.05.2025

  • Den211

    Спартак с такой игрой потерял шансы даже на тройку. То что показывает даже игрой назвать сложно. А тренерские решения просто клоунада какая-то.

    04.05.2025

  • TokTram_

    Никогда так не было, и вот - опять.

    04.05.2025

  • Одержимый

    Признаюсь, если тебя это утешит)

    04.05.2025

  • Циничный

    Какие шансы? Спартак - середняк!

    04.05.2025

  • FAB2856

    Есть же идиоты.... Ты в таблицу бы перед перерывом посмотрел, ушлёпище!

    04.05.2025

  • Vesmast

    в это сезоне могут стать 6

    04.05.2025

  • Сергей Васин

    На концовку чемпионата спартака не хватило,виноваты в этом судьи,погода и соперники)))))))

    04.05.2025

  • spartsmen

    ещё один тупень. ты где прочитал слово "засудили"? додумал? не надо тебе это делать.

    04.05.2025

  • TomCat

    Факел поджарил шампиньона!

    04.05.2025

  • FAB2856

    Много лет назад у тебя стоять перестал! Заткнись и признайся!

    04.05.2025

  • Охотник на свинорылых

    Всё таки потеряли шансы…((. :rofl::rofl::rofl:ну не клоуны ?!:clown:

    04.05.2025

  • Valekka

    Мне это нравится :вы на 4-м месте удержитесь!!!!

    04.05.2025

  • aug081266

    Так я не понял-засудили или играли гавняно?...Ты уж определись...

    04.05.2025

  • spartsmen

    ну бомжи-то не отбитые, это понятно.

    04.05.2025

  • igogohruhru

    спартак - нечемпион

    04.05.2025

  • Elista_Krasnodar

    Расисты удивили

    04.05.2025

  • spartsmen

    не пробовал в отличие от тебя. и не собираюсь :) и, главное, почему всякие идиоты типа тебя считают, что плач чем-то помогает? у меня всё прекрасно.

    04.05.2025

  • Максим Бессонов

    Неуч ты.

    04.05.2025

  • Юмнов

    А с чего он за чемпионство должен был бороться? Что за бред?! Вы бы ещё про Факел так написали или про какой-нибудь пари. Спартак борется за пятое место. И вполне себе успешно, между прочим.

    04.05.2025

  • FAB2856

    Извини, Стаканович, но ты просрал всё, что можно! Рубин, Махачкала, ЦСКА, Факел… По весне так мы бы шли 15-16ми! Ты хороший человек, но нам нужен Тренер!

    04.05.2025

  • ura1956

    Размечтался! ХА-ха!

    04.05.2025

  • Ironyfan

    Какие же вы реально отбитые на голову, мясные. Это просто пздц.

    04.05.2025

  • 36

    Ты не шансы,ты совесть потерял..

    04.05.2025

  • андрей андреев

    Позор российского футбола - Факел - лишь оформил этот факт документально. Обладая практически неограниченными ресурсами и многочисленной армией болельщиков и судейской поддержкой, Спартак из года в год не может реализовать себя в полной мере. Кубок не может спасти сезон ибо это ныне пародия на спортивное соревнование. Просто ноль.

    04.05.2025

  • Dexterous

    в пятерке будут - не упадут в грязь яйцом!

    04.05.2025

  • makhin.andrej

    А самое главное, что автор сего смешного поста не удосужился подписаться. Видимо, он из тех немногих, кто когда-то верил в эту фантастику...)))

    04.05.2025

  • Одержимый

    Спартак потерял шансы уже много лет назад, смиритесь

    04.05.2025

  • fedland

    Спартак потерял шансы на чемпионство еще в начале чемпионата за 30 туров до финиша...

    04.05.2025

  • TomCat

    А понтов-то было.

    04.05.2025

  • ura1956

    Игра была ровна, играли два овна!

    04.05.2025

  • Dexterous

    Достойно! Ждем похожего перформанса от питерцев. И Краснодарушку можно будет поздравлять наконец то!

    04.05.2025

  • Jean Paul

    Поплачьте, это помогает

    04.05.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Ну вот, крючкохвостые, и отмучались...

    04.05.2025

  • Баск

    Спартак продолжает гонку за свое стандартное 6 место.

    04.05.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Станкович все-таки провалил зимнюю подготовку, нет у него знаний и опыта про это... Отсюда и результат...:yum::yum::yum:

    04.05.2025

  • stalin Stalinovic

    Хряки мимо золота! Теперь можно спокойно смотреть остаток чемпионата и болеть против зени.

    04.05.2025

  • TomCat

    ***до конца РПЛ*** - А что, РПЛ все?

    04.05.2025

  • Jean Paul

    Как настроение, мясные?) Ну ничего-ничего, в следующем году опять попробуете :rofl:

    04.05.2025

  • Archon

    Ноль??! Слабаки..А болтовни-то и пафоса.. Я ещё понимаю,если бы поборолись, и что-то типа 2-2 сыграли..А так = ИМПОТЕНТЫ!!!

    04.05.2025

  • DZR

    Самое смешное, что Спартак играл как днище ДО удаления.

    04.05.2025

  • rustov

    Убогое зрелище...

    04.05.2025

  • zzzz1400

    По-моему, о чемпионстве тушинского военного клуба писал только сэ. Остальные все и так знают...

    04.05.2025

  • Спринт

    У колхозного пассива Лукойла и их тушинских выкормышей башкир-кызымки - игры на полушку .. понтов на рубль. Всё как всегда, однако.

    04.05.2025

  • spartsmen

    Очень давно не возникало желания что-либо писать про судейство. Да, собственно, и сейчас это бессмысленно. В одном можно быть уверенным: будь на месте спартака зенит, то газпром-экспресс в лице баброва насчитал бы только по первому тайму не менее пяти грубых ошибок против самого обижаемого клуба. А комментаторы газпром-тв насчитали бы ещё больше и обвинили бы их противника в симуляции. Этот судья вместе с опейкиной должны тренироваться на второй лиге и выше им делать пока не хрен. Что до игры, то игра – говно. Не могу понять, зачем как минимум половина этого старта спартаку? Раньше вот думал: зачем суслопаров спартаку? А сейчас 11 таких сусликов – и место в тройке гарантировано. В-общем, пойду поболею за тоттенхем.

    04.05.2025

  • Sergey Sparker

    Как такое может быть? Спартак и, вдруг, не чемпион?

    04.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Это произошло за долго до этого

    04.05.2025

  • ЗЛ

    Факел - гордость российского футбола!!!

    04.05.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Не судите о матче предвзято, Чтоб себя не стыдиться потом: Отстояли свой ноль парасята, В меньшинстве подыхая гуртом!!!

    04.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Два креатива из пердива

    04.05.2025

