«Спартак» потерял шансы на чемпионство зa три тура до конца РПЛ

«Спартак» после ничьей в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0) потерял шансы на чемпионство. За три тура до конца премьер-лиги-2024/25 отставание красно-белых от лидера турнирной таблицы «Краснодара» составляет 10 очков.

В последний раз «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В прошлом сезоне команда стала пятой.