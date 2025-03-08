«Факел» сделал заявление после инцидента с Венделом на матче с «Зенитом»

«Факел» сделал заявление после инцидента во время матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Во втором тайме прямую красную карточку за оскорбительный жест получил полузащитник питерцев Вендел. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак после игры заявил, что футболиста на расовой почве оскорбляли не только фанаты «Факела», но и один из игроков хозяев.

«В связи с последними событиями футбольный клуб «Факел» официально заявляет, что решительно выступает против любых видов дискриминации. Мы всегда боролись и будем бороться с любыми проявлениями оскорбительного поведения и дискриминации на трибунах. Подчеркнём, что этому не место в цивилизованном обществе.

На данный момент в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела или иных игроков ФК «Зенит». Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить всё необходимое для установления истины. В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков «Факела» клуб примет меры для наказания провинившихся», — говорится в заявлении воронежцев.