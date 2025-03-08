Судью Шадыханова сделали динамовцем

Судьей сегодняшнего матча 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Динамо» Мх назначен Павел Шадыханов.

Эта игра станет для него всего лишь седьмой в РПЛ в этом сезоне в роли рефери. При этом четыре раза его назначали на игры с участием московских динамовцев, трижды — с участием махачкалинцев. Если бы соблюдался принцип неповторяемости, такого не произошло бы.

Шадыханов работал судьей на матчах «Краснодар» — «Динамо» Мх (0:0), «Акрон» — «Динамо» (0:2), «Динамо» Мх — «Ахмат» (1:0), «Динамо» — «Пари НН» (3:1), «Динамо» — «Химки» (4:1). Кроме того, он выполнял функции ВАР в ходе встречи «Локомотив» — «Динамо» Мх (2:0). А в игре первого круга «Динамо» Мх — «Динамо» (0:1) он был АВАР.