ЦСКА в концовке вырвал победу над «Химками»

ЦСКА на своем поле победил «Химки» в матче 20-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 90+3-й минуте забил Виллиан Роша.

Армейцы набрали 35 очков и занимают шестое место в РПЛ. «Химки» (19) идут на 12-й строчке в турнирной таблице.