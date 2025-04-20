«Ростов» в гостях обыграл «Факел»

«Ростов» на выезде обыграл «Факел» в матче 25-го тура РПЛ — 2:0.

На 30-й минуте счет открыл нападающий Егор Голенков, замкнув подачу с углового от Кирилла Щетинина. На 77-й минуте преимущество гостей удвоил Контсантин Кучаев с передачи Николая Комличенко.

Воронежская команда не забивает голы 9-й матч подряд.

«Ростов» набрал 36 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 15 очками — на 16-й строчке.