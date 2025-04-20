Билялетдинов о кризисе «Химок»: «Такая история — не редкость для нашего чемпионата, у скромных клубов такое случается»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» ситуацию с невыплатой зарплат в «Химках».

«У меня таких случаев не было, слава Богу, меня это обошло стороной. Не знаю, какие там контрактные обязательства. Когда подобные кризисы наступают, то есть же вещи которые обговариваются заранее, а какие-то обсуждают уже по ходу. Не знаю, смогут ли «Химки» дать бой «Зениту» после такой истории. На самом деле, такой случай для нашего чемпионата — это не редкость. У клубов, которые поскромнее такое случается. Нетипично только то, что это вышло на всеобщее обозрение», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Химки» после 24-го тура чемпионата России-2024/25 занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками.