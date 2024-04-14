Гол Роналдо принес «Ростову» победу над «Факелом»

«Ростов» на выезде обыграл «Факел» в матче 24-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 83-й минуте забил Роналдо. Бразилец отличился во втором матче подряд.

«Ростов» (34 очка) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Факел» (26) потерпел второе поражение подряд и идет 11-м в турнирной таблице.

В следующем туре воронежцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Игра пройдет 19 апреля. «Ростов» 21 апреля дома примет «Спартак».