«Факел» проведет один домашний матч без зрителей и оштрафован на 1 миллион рублей

«Факел» проведет один домашний матч без болельщиков и будет оштрафован за проявление расизма в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» в отношении полузащитника петеребуржцев Вендела, сообщает глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Первое скандирование уханья было в период с 71-й по 72-ю минуту, в это время отчетливо слышна имитация уханья во время владения мячом игроком «Зенита» Венделом. Также после удаления уханье продолжилось. На 76-й минуте слышна имитация уханья обезьян во время владения мячом игроком Луисом Энрике. Такое поведение в мире недопустимо. У нас был прямой вопрос к судье Фролову (резервный арбитр. — Прим. СЭ»), он говорит, что не слышал этого, поэтому судьи не применили протокол «Нет расизму». За совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства по признаку расы, «Факел» обязуется провести один домашний матч без зрителей и оштрафован на 1 миллион рублей. Что касается Котова, он будет дисквалифицирован на 3 матча РПЛ и оштрафован на 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Сразу несколько трибун скандировали расистские выкрики. С центральной трибуны и трибуны за воротами. «Факел» предоставил видео без звука, оно было неинформативное. Решение по трибунам принимали по видео, предоставленным «Зенитом», — добавил председатель КДК РФС.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Вендела на два матча за оскорбительный жест в адрес болельщиков.

Дарик Агаларов

Александр Абустин