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«Факел» проведет один домашний матч без зрителей и оштрафован на 1 миллион рублей

«Факел» проведет один домашний матч без болельщиков и будет оштрафован за проявление расизма в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» в отношении полузащитника петеребуржцев Вендела, сообщает глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Первое скандирование уханья было в период с 71-й по 72-ю минуту, в это время отчетливо слышна имитация уханья во время владения мячом игроком «Зенита» Венделом. Также после удаления уханье продолжилось. На 76-й минуте слышна имитация уханья обезьян во время владения мячом игроком Луисом Энрике. Такое поведение в мире недопустимо. У нас был прямой вопрос к судье Фролову (резервный арбитр. — Прим. СЭ»), он говорит, что не слышал этого, поэтому судьи не применили протокол «Нет расизму». За совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства по признаку расы, «Факел» обязуется провести один домашний матч без зрителей и оштрафован на 1 миллион рублей. Что касается Котова, он будет дисквалифицирован на 3 матча РПЛ и оштрафован на 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Сразу несколько трибун скандировали расистские выкрики. С центральной трибуны и трибуны за воротами. «Факел» предоставил видео без звука, оно было неинформативное. Решение по трибунам принимали по видео, предоставленным «Зенитом», — добавил председатель КДК РФС.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Вендела на два матча за оскорбительный жест в адрес болельщиков.

Дарик Агаларов

Александр Абустин

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«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
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«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
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«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
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Вендел принес извинения перед КДК и болельщиками

Божин не показывал признаков проявления расизма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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