Вендел принес извинения перед КДК и болельщиками

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник «Зенита» Вендел принес извинения перед комитетом и болельщиками.

Свой жест Вендел объяснил тем, что это была реакция на дискриминационные выкрики с трибун. Болельщики неоднократно «ухали» в его адрес, а также в сторону других футболистов «Зенита».

В отношении полузащитника КДК принял решение дисквалифицировать игрока на 2 матча, 1 матч — реальный, второй — условный. Испытательный срок — 1 год с момента принятия решения.

Дарик Агаларов, Александр Абустин