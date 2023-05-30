«Факел» планирует выкупить Якимова у «Краснодара», если останется в РПЛ

«Факел» намерен выкупить у «Краснодара» полузащитника Вячеслава Якимова за 4,5 миллиона рублей, если сохранит прописку в РПЛ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Якимов с января 2023 года выступает за «Факел» на правах аренды. Он провел 16 матчей в чемпионате России и отметился 1 результативной передачей. Его соглашение с «Краснодаром» действует до июня 2024 года.

На данный момент воронежская команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков за 29 туров.