Чугунов: «Карпин сам понимает, что «Ростов» не заслуживает быть в призерах»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов оценил выступление «Ростова» в РПЛ.

«Как говорил Карпин, второе место для «Ростова» чудо. И я тоже так считаю. Уровень чемпионата, стечение обстоятельств, везение, и все. Но потом «Ростов» начал валиться, и в игре с «Краснодаром» на него было смотреть страшно. Вроде бы они находят мотивацию, и в целом результат есть, а игры на самом деле никакой. Они сами понимают, и Карпин в первую очередь, что не заслуживают быть в призерах, идти на втором или третьем месте. Их место по игре — пятое или, может быть, четвертое. Но то, что они делают результат из ничего, тоже надо признать. Чья-то заслуга в этом есть: или коллектива, или тренера, или всех вместе. Я думаю, что так», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чугунова.

На данный момент «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В заключительном туре желто-синие сыграют против ЦСКА. Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.