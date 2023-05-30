В «Сочи» рассказали о восстановлении нападающего Джорджевича

Пресс-атташе «Сочи» Нарек Торосян в комментарии для «СЭ» рассказал о ходе восстановления нападающего Луки Джорджевича.

«Лука продолжает восстанавливаться индивидуально с тренером. Пока неизвестно, сыграет ли он в субботу или нет. Думаю, на днях уже будет ясно», — сказал Торосян «СЭ».

28-летний форвард получил повреждение задней поверхности бедра в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3).

В текущем сезоне Джорджевич провел 13 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.