«Факел» сыграет с «Пари НН» в матче 8-го тура чемпионата России в субботу, 14 сентября. Игру примет стадион «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 14.15 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Факел» — «Пари НН» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляция в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 14.05 мск.

По итогам 7-ми туров премьер-лиги «Факел» с четырьмя очками занимает последнее место в турнирной таблице. «Пари НН» набрал шесть очков и занимает 11-ю строчку чемпионата.

Всего команды между собой сыграли 14 матчей. Пять побед одержал «Факел», 7 побед — у нижегородцев и два матча закончились вничью. Разница мячей — 15-14 в пользу клуба из Нижнего Новгорода.

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