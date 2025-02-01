Гол Ломовицкого принес «Факелу» ничью с «Пари НН»

Читать «СЭ» в

«Факел» и «Пари НН» сыграли вничью в товарищеском матче на тренировочном сборе — 1:1.

Игра проходила в формате трех таймов по 45 минут.

Счет на 45+8-й минуте открыл новичок воронежцев Александр Ломовицкий. На 67-й минуте нижегородцы отыгрались благодаря голу Станислава Магкеева.

В третьем тайме за «Пари НН» дебютировал медиафутболист Василий Маврин.

Товарищеский матч

«Факел» (Воронеж) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 1:1 (1:0)

Голы: Ломовицкий, 45+8 (1:0), Магкеев, 67 (1:1)