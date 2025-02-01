Владимир Кузьмичев: «Ищем варианты для Погостнова, ему нужно играть»

Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал о будущем защитника «Локомотива» Егора Погостнова.

«Пока сложно что-то конкретное сказать по поводу будущего Егора. Мы ищем варианты — парню нужно играть. На словах получается так, что руководство «Локомотива» рассчитывает на него, а на деле практики у него практически нет. Поэтому склоняемся к варианту, при котором Егор покинет «Локомотив» и получит возможность игровой практики», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Погостнов провел 6 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил один гол. Контракт 20-летнего игрока рассчитан до лета 2026 года.